Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

36 dakika önce

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza öğleden sonra, Adıyaman- Gölbaşı yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Abuzer Bakır yönetimindeki 02 KC 006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, Abuzer Bakır ve Safiye Bakır otomobil içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki kişi, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Safiye Bakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Abuzer Bakır ise olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Safiye Bakır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Adıyaman Gölbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:52 Kaynak: DHA
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