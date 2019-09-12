Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü İbrahim Halil Güllü (26) hayatını kaybetti, yanında bulunan Mehmet Nur Küçük (41) yaralandı.

Kaza, Viranşehir- Mardin karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İbrahim Halil Güllü'nün kullandığı ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü İbrahim Halil Güllü'nün olay yerinde öldüğünü belirledi. Otomobildeki Mehmet Nur Küçük ise ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güllü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.