Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

15.10.2022 00:57
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Yasin Kürşad Demiralp idaresindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, otomobilde bulunan sürücü Yasin Kürşad Demiralp (44) hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Tuncay Mahitapoğlu ise yaralandı. Yaralı Mahitapoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü, yapılan olay yeri incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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