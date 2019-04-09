Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

1 saat önce

ARKADAŞ ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞİzmir'in Menderes ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Nuh Erciyas'ın, Gümüldür'de oturan arkadaşlarını ziyaret ettiği ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı (2), System.String[]
ARKADAŞ ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞ

İzmir'in Menderes ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Nuh Erciyas'ın, Gümüldür'de oturan arkadaşlarını ziyaret ettiği ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Aşçılık yapan ve 2 kız çocuğu babası olan Erciyas'ın, uzun yıllar Gümüldür ve civarındaki işletmelerde çalıştığı belirtildi.

Davut CAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:52 Kaynak: DHA

Menderes, Gümüldür, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor 25 Yılda 3 Farklı Partiden 5 Kez Aday Olan MHP'li İsim, Belediye Başkanı Seçildi AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:42:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]