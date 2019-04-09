Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)

ARKADAŞ ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞİzmir'in Menderes ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Nuh Erciyas'ın, Gümüldür'de oturan arkadaşlarını ziyaret ettiği ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

ARKADAŞ ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞ



İzmir'in Menderes ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Nuh Erciyas'ın, Gümüldür'de oturan arkadaşlarını ziyaret ettiği ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Aşçılık yapan ve 2 kız çocuğu babası olan Erciyas'ın, uzun yıllar Gümüldür ve civarındaki işletmelerde çalıştığı belirtildi.



Davut CAN/İZMİR,





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