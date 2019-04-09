Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)
1 saat önce
ARKADAŞ ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞİzmir'in Menderes ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Nuh Erciyas'ın, Gümüldür'de oturan arkadaşlarını ziyaret ettiği ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.
ARKADAŞ ZİYARETİNDEN DÖNÜYORMUŞ
İzmir'in Menderes ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilde hayatını kaybeden Nuh Erciyas'ın, Gümüldür'de oturan arkadaşlarını ziyaret ettiği ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Aşçılık yapan ve 2 kız çocuğu babası olan Erciyas'ın, uzun yıllar Gümüldür ve civarındaki işletmelerde çalıştığı belirtildi.
Davut CAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:52 Kaynak: DHA
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