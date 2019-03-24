Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
29 dakika önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Muğla
'nın Seydikemer
ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
İsa Zorbaz yönetimindeki 26 TR 246 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya
kara yolu Uğurlu
mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, Zorbaz ile otomobilde bulunan Fatmagül Zor ve Ganimet Köylü yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zorbaz yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:32 Kaynak: AA
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