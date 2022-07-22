Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

22.07.2022 20:50
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesi D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesi D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Hendek ilçesi Beylice mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Yılmaz Tursun (53) yönetimindeki 81 AAD 569 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz Tursun ile araçtakiler Arif Zeki Yücesan (75) ve Kenan Öcal'ı (57) bulundukları yerden çıkardı. Kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arif Zeki Yücesan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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