Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Osman Küçük (34) öldü, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
BURDUR'un Karamanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Osman Küçük (34) öldü, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Karamanlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Fethiye yönüne giden Osman Küçük yönetimindeki 34 JG 0786 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Osman Küçük ile yanındaki eşi Cemile (30), çocukları Zeynep Feyza (4) ve Feriha Ferhan Küçük (7) yaralandı.

Çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Osman Küçük kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:46 Kaynak: DHA

Karamanlı, Burdur, Osman Küçük, Güncel
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