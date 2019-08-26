Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçta bulunan Ahmet Enes Aslan (22), kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Gazel ve Merve Dilan Aslan yaralandı.

Aksaray 'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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