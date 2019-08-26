Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
1 saat önce
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:53 Kaynak: AA
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mustafa Aslan idaresindeki 44 LF 550 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolunun Eşmekaya mevkisinde şarampole devrildi.
Araçta bulunan Ahmet Enes Aslan (22), kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Gazel ve Merve Dilan Aslan yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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