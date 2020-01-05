Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - ZONGULDAK - Son Dakika

Ekiplerce çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri, Ayşe Kadriye T'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hasan Can A, Oğuzcan D. ve Emre Y, olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık uğraşları üzerine otomobilden yaralı çıkarıldı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Oğuzhan D. (23), Emre Y. (23) ve Ayşe Kadriye T. (20) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların polise haber vermesinin ardından bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı 12 Orman piknik alanı mevkisinde Hasan Can A'nın (22) kullandığı 67 AC 719 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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