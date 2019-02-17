Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Kütahya'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lokman Kaya yönetimindeki 43 AF 766 plakalı otomobil, Kütahya- Gediz kara yolunun 16. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Mustafa ve Mükerrem Kaya ile Hayrettin ve Havva Çam yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 63 yaşındaki Hayrettin Çam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Gediz, Kütahya, Güncel
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