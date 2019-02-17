Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
1 saat önce
Kütahya'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kütahya
'da bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lokman Kaya
yönetimindeki 43 AF 766 plakalı otomobil, Kütahya- Gediz
kara yolunun 16. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Mustafa ve Mükerrem Kaya ile Hayrettin ve Havva Çam yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 63 yaşındaki Hayrettin Çam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:36 Kaynak: AA
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