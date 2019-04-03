Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı

20 dakika önce

KONYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi.

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
KONYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Karapınar- Ereğli Karayolu'nun 9'uncu kilometresindeki Kesmez Mevkii'nde meydana geldi. Karapınar'dan Ereğli yönüne giden Murat Çakır, 35 PY 485 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil şarampole devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobilde bulunan Süreyya Akgüç'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Çakır, eşi Berivan Çakır ile çocukları Ahmet ve Osman Çakır ambulanslarla Ereğli ve Karapınar'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Akgüç'ün cenazesi ise Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:22 Kaynak: DHA

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