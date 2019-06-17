Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Naci Taşkıran (56) yönetimindeki 34 KVR 25 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Kanlıarmut mevkisinde şarampole devrildi.
Araçta bulunan Seyfettin Taşkıran (84) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Semra Ayrıç (47), Gülhan (49) ve Hayriye Taşkıran (70) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Seyfettin Taşkıran'ın cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:04 Kaynak: AA
Taşkıran, Sivas
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