Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cem Akbayır (24), yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cem Akbayır (24), yaşamını yitirdi, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Ovacık'ın Koyunlu köyü mevkisinde meydana geldi. Cem Akbayır'ın kullandığı 21 BN 185 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Cem Akbayır, yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ovacık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 4 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akbayır, Ovacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:16 Kaynak: DHA
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