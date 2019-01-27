Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi yaralandı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde İbrahim Şahin
T'nin kullandığı 67 EZ 036 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan İbrahim Şahin T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:49 Kaynak: AA
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