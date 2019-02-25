Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

24 dakika önce

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali G., idaresindeki 02 BC 964 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Türkiye Petrolleri Mahallesinde şarampole devrildi. Yaşanılan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali G., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:24 Kaynak: İHA

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