Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
24 dakika önce
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ali G., idaresindeki 02 BC 964 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Türkiye Petrolleri
Mahallesinde şarampole devrildi. Yaşanılan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ali G., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:24 Kaynak: İHA
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