Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı
6 dakika önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göynük'ten Bolu istikametine seyreden S.F.A. idaresindeki 14 LA 895 plakalı otomobil, Mudurnu Karataş köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan Y.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:13 Kaynak: AA
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