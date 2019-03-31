Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

6 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Göynük'ten Bolu istikametine seyreden S.F.A. idaresindeki 14 LA 895 plakalı otomobil, Mudurnu Karataş köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.


Kazada, otomobilde bulunan Y.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:13 Kaynak: AA

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