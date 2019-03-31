Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Göynük'ten Bolu istikametine seyreden S.F.A. idaresindeki 14 LA 895 plakalı otomobil, Mudurnu Karataş köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.





Kazada, otomobilde bulunan Y.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Otomobil, Önce Çöp Konteynerine, Ardından Elektrik Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza

Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı

Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı