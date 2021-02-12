Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi 1 yaralı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.20 sıralarında Sivas - Kayseri yolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. S.O. idaresindeki 58 FS 789 plakalı Ford marka otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerini gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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