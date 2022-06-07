Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

07.06.2022 10:48
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Türkeli-Ayancık karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli- Ayancık karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah D. idaresindeki otomobil, Ayancık ilçesinden Türkeli ilçesi istikametine seyir halindeyken, Doğanlı köyü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü araçtan kendi çabalarıyla çıkarak, 112'yi aradı. 112 acil ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ayancık, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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