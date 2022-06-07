Alınan bilgiye göre, Emrah D. idaresindeki otomobil, Ayancık ilçesinden Türkeli ilçesi istikametine seyir halindeyken, Doğanlı köyü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü araçtan kendi çabalarıyla çıkarak, 112'yi aradı. 112 acil ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ayancık, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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