Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi

Otomobil Şarampole Devrildi

1 saat önce

-Kaza yapan otomobilden görüntüler Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

-Kaza yapan otomobilden görüntüler
Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Ali Güneş idaresindeki 02 BC 964 plakalı otomobil, Türmüz Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Güneş ağır yaralandı.

Ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:17 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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