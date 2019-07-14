Otomobil şarampole devrildi
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Adıyaman Çelikhan Karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman Çelikhan Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:18 Kaynak: İHA
Karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Çelikhan karayolu 25. kilometrede meydana geldi. İlkay Eroğlu yönetimindeki 02 FP 278 plakalı otomobil Adıyaman istikametinden Çelikhan istikametine giderken Koçali köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü İlkay Eroğlu ve Deniz Eroğlu hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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