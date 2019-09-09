Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil şarampole devrildi

9 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi 608/5 Sokak'ta Feyza T. idaresindeki 20 BFJ 53 plakalı otomobil, bayır aşağı inerken kontrolden çıkarak park halindeki 41 YG 800 plakalı otomobile çarptı, ardından 20 metre yükseklikten İstanbul Caddesi'ne düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı sıyrıklarla atlatırken, yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Y.T. kazadan yara almadan kurtuldu. Sağlık ekipleri Feyza T'yi Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu arada, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin caddeye düşmesi, kaldırımda yürüyen 2 çocuğun panik yaşaması, çevredeki vatandaşların aracın yanına gelerek yardım etmesi yer alıyor.

Otomobil şarampole devrildi

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor
Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 4 ölü 4 yaralı Belediye Başkanı makam aracını satarak 12 bin öğrencinin yüzünü güldürdü MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 23:10:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]