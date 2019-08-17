Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

40 dakika önce

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i uzman çavuş 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i uzman çavuş 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mevlüt Gedikci'nin kullandığı (26) 61 TY 262 plakalı otomobil Erzincan- Erzurum kara yolu Mercan Beldesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi.
Kazada otomobil içerisinde bulunan Uzman Çavuş Orhan Çalışır (27) ile Ümit Çetin (16) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Mevlüt Gedikci, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası cenazeler, Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Orhan Çalışır ile yaralı sürücü Mevlüt Gedikci'nin Erzurum Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş oldukları ve izin için gittikleri memleketlerinden döndükleri öğrenildi.
Cumhuriyet savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:49 Kaynak: AA
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