Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
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Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

44 dakika önce

Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erzurum-Ağrı kara yolunda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 25 EL 465 plakalı otomobil, Büyüktüy Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Azat Kırtepe (15) ve Hüseyin Çeliker (26) ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kaldırıldıkları Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazada hurdaya dönen otomobil polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 11:55 Kaynak: AA
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