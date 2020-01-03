Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucunda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucunda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Kırıkkale karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hidayet A. idaresindeki 19 LL 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken yolculardan Muratcan A. (10), Şahide A. (39), Ramazan B. (28), Caner B. (11) ve Neslihan B. (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aras Bulut İynemli'nin partneri Nisa Sofiya Aksongur, Mucize Doktor dizisine konuk oldu
Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu Sıfır aldığı araba kabusu oldu! Yargıtay'dan gelen kararla büyük sevinç yaşadı RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor

Son Dakika Haberleri
16:40 BBC Orta Doğu Editörü Bowen: Trump'ın tetiği çekmesi, riskin ödüle değdiğini düşünmesi anlamına... - Son Dakika Haber
16:39 Barselona'ya havayı kirleten araç giremeyecek - Son Dakika Haber
16:39 Avustralya'da afetzedelerden Başbakan Morrison'a tepki: Küfür edip, elini sıkmadılar - Son Dakika Haber
16:39 Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği: Yazar Gabriel Matzneff hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika Haber
16:36 Takla atan araçta can pazarı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
16:23 Meltem Şarkışlalı: Duygusal açlığa karşı bedeninize format atarak 5 günde 4 kilo verebilirsiniz - Son Dakika Haber
16:21 Son dakika: İran-ABD gerilimine Türkiye'den ilk yorum: Derin endişe duyuyoruz - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 16:44:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]