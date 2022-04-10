YOLDAN ÇIKIP DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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YOLDAN ÇIKIP DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

10.04.2022 16:04

BİLECİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp şarampole devrildi.

BİLECİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Emrullah İ. (35) ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik- Vezirhan karayolunda meydana geldi. Emrullah İ. kullandığı 11 AAY 769 plakalı otomobille Gülümbe rampasına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Emrullah İ.?nin yanı sıra Doruk İ. (1), Rüzgar İ. (9), Gülcan İ. (27), Bülent S. (51) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar otomobil sürücüsü Emrullah İ.?nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YOLDAN ÇIKIP DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI
YOLDAN ÇIKIP DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI
YOLDAN ÇIKIP DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI
YOLDAN ÇIKIP DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI
YOLDAN ÇIKIP DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI
YOLDAN ÇIKIP DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI
YOLDAN ÇIKIP DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YOLDAN ÇIKIP DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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