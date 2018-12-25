Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Düşen idaresindeki 63 N 3549 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Emine Akkan 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:22 Kaynak: AA

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