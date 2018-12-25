Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yüksel Düşen idaresindeki 63 N 3549 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır
kara yolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Emine Akkan 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:22 Kaynak: AA
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