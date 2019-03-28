Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Taşkesti istikametine giden Murat K. idaresindeki 14 DH 493 plakalı otomobil, Yeniceşıhlar köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada sürücünün eşi Asiye ile annesi Hamide K. yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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