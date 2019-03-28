Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

31 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Taşkesti istikametine giden Murat K. idaresindeki 14 DH 493 plakalı otomobil, Yeniceşıhlar köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücünün eşi Asiye ile annesi Hamide K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Taşkesti, Bolu, Mudurnu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başakşehir'de Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç İETT Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]