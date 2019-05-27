Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
2 saat önce
Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:07 Kaynak: AA
'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Orhan Suzi Sevici (25) yönetimindeki 34 BTP 786 plakalı otomobil, Sivas- Ankara
kara yolunun Sıcak Çermik
kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü ile otomobilde bulunan Sefa Mert Savaş
(23) yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Sevici ile Numune Hastanesine kaldırılan Savaş'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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