Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde, Kahta- Diyarbakır yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Hamza Başaran yönetimindeki 02 FE 940 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hamza Başaran ile araçtaki Mehmet Başaran yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.