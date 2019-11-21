Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kazayı gören mahalleli ise otomobili düştüğü yerden çıkartmak için itfaiye ekipleriyle seferber oldu.

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de şarampole düşen otomobilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kazayı gören mahalleli ise otomobili düştüğü yerden çıkartmak için itfaiye ekipleriyle seferber oldu.


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Yenimahalle Mahallesindeki 139. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar D. idaresindeki 06 TZR 63 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada yaralanan sürücü Haydar D. ile yolcu D.D. ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Şarampoldeki otomobil mahalle sakinlerinin de yardımıyla itfaiye aracına bağlanan çelik halatla yola çıkarıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 08:05:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]