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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Adana'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Adana'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Hilal Acar yönetimindeki 60 ER 308 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde, yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, hamile Acar ile henüz ismi öğrenilemeyen 3 yaşındaki oğlu yaralandı.

Olayı gören vatandaşların araçtan çıkardığı yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Adana, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:03 Kaynak: AA
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