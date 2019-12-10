Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

7 saat önce

Hakkari'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Hakkari'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GA 0030 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki bir kişi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. - HAKKARİ

Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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