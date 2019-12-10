Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Hakkari'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GA 0030 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki bir kişi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. - HAKKARİ