Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

12.01.2021 09:37
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 19 ABK 668 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.B. ile yolcu konumundaki F.B. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kırıkkale, Otomobil, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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