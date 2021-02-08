Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

08.02.2021 19:26

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kazıklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bünyamin A. (44) yönetimindeki 79 T 0074 plakalı ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Burak S. (39) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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