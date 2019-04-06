Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
16 dakika önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı.
Kaza, Sungurlu- Kırıkkale
karayolu Organize Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara
istikametine seyir halinde olan M.İ. (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.İ. (14) ve E.İ. (6) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:49 Kaynak: İHA
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