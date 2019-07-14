Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

14 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ödemiş ilçesine ilerleyen Mehmet Dal (33) yönetimindeki 20 EM 139 plakalı otomobil, İlkkurşun Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile annesi Ayşe (64) ve babası Mustafa Dal (68) yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet Dal, Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:12 Kaynak: AA
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