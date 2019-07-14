Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
14 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:12 Kaynak: AA
'in Ödemiş
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ödemiş ilçesine ilerleyen Mehmet Dal
(33) yönetimindeki 20 EM 139 plakalı otomobil, İlkkurşun Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile annesi Ayşe (64) ve babası Mustafa Dal (68) yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Tire Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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