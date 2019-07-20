Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
1 saat önce
AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:58 Kaynak: DHA
AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray- Adana
yolunun 10"ncu kilometresinde meydana geldi. Ayhan Günay
(54) yönetimindeki 31 NPD 17 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki Nazife Günay (51) ve Mehmet Mert
Günay (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kendilerini MİT elemanı olarak tanıtıp 70 bin liralık soygun yapan ekip tutuklandı Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında