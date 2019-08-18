Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun yönüne giden, sürücüsü belirlenemeyen 14 BT 469 plakalı otomobil, Sallar köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Osman (29), Fatih (26) ve İlkay Tekbaş (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gümüşhacıköy, İstanbul, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:52 Kaynak: AA
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