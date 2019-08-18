Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
1 saat önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:52 Kaynak: AA
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul
'dan Samsun
yönüne giden, sürücüsü belirlenemeyen 14 BT 469 plakalı otomobil, Sallar köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Osman (29), Fatih (26) ve İlkay Tekbaş (16) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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