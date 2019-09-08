Son Dakika Haberleri: Otomobil, şarampole devrildi 3 yaralı
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Otomobil, şarampole devrildi 3 yaralı

1 saat önce

Otomobil, şarampole devrildi 3 yaralıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Otomobil, şarampole devrildi 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kahta- Atatürk Barajı yolunda meydana geldi. Kahta yönünde giden Savaş Şahin'in kullandığı 02 AAS 203 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Şahin ile otomobildeki Muhammed Çınar (5) ve Tuğba Kıymaz (8) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:05 Kaynak: DHA
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