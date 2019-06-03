Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Bartın'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Bartın'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:27 Kaynak: AA
Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesini trafik müdürüne şikayet etti: Elmasını dışarı attı Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü Hollanda'da kayıp mülteci çocuk skandalı: Yüzlercesinin akıbeti bilinmiyor Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:32:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]