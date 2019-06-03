Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
1 saat önce
Bartın'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:27 Kaynak: AA
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
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