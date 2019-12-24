Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Sütlüce Mahallesi Malatya- Sivas yolunda meydana geldi. Serdal D. yönetimindeki 44 AAY 550 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Serdal D. ile otomobildeki Eylem D., Raziye Ç. ve Emine S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Malatya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:49 Kaynak: DHA
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