Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Amasya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hakan Sönmez (45), kullandığı 60 HL 467 plakalı otomobili ile Amasya'dan Tokat istikametine seyir halindeyken Kaleköy mevkisine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada yaralanan Hakan (45), Aslıhan (42), Yaren (19) ve Alperen Sönmez (9) ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA

Amasya, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
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