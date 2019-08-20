Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

43 dakika önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Bayram Korkmaz yönetimindeki 34 ZT 4116 plakalı otomobil, Hassa- Kırıkhan kara yolunun Yuvalı Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü yara almazken otomobilde bulunan aynı aileden Gonca (33), Emine (28), Yağmur (12), Aybike Damla (4) ve Halil Korkmaz (3) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kırıkhan, Hatay, Hassa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dişini çektirmek için hastaneye giden adam, gözünden oldu!
5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi 6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Sağanak yağış geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 21:27:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]