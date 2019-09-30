Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
1 saat önce
Kozluk ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:38 Kaynak: AA
Kozluk ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Değirmen Dere Mahallesinde sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar Kozluk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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