Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kozluk ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmen Dere Mahallesinde sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Kozluk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.