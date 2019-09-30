Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

1 saat önce

Kozluk ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Kozluk ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Değirmen Dere Mahallesinde sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar Kozluk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı Son dakika: Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:41:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]