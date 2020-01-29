Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

7 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Domaniç- İnegöl karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Osman Yaldız'ın (62) kullandığı 66 HE 077 plakalı otomobil, Durabey köyü yakınlarında şarampole devrildi.


Kazada sürücü ile araçtaki Firdevs Karaarslan (36), Karaarslan'ın çocukları Erva (10), Fatma (8) ve Yusuf (2) Karaarslan yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Domaniç Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kütahya, Domaniç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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