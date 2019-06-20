Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 1'i bebek, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sivas- Ankara
yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Yıldızeli
ilçesinden Sivas yönüne giden Serhat Öniz'in (34) kullandığı 06 BCF 227 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Öniz ile araçtaki Gülten Öniz (2), Hasan Aktan (10), Sevilay Arslan (42), Yavuz Selim
Öniz (5) ve Suudiye Arslanbulut yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi
'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Sivas