Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

54 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Hüseyin Kıymaz idaresindeki 01 BK 401 plakalı otomobil, Kahta- Siverek kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü, Refika, Songül ve Sedanur Kıymaz (2) ile Songül ve Devran Geyik yaralandı.
Yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:55 Kaynak: AA
Siverek, Adıyaman, Kahta, Güncel
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