Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

13 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen otomobilde aynı aileden çocukların da bulunduğu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen otomobilde aynı aileden çocukların da bulunduğu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Ayşe Doğan'ın (36) kullandığı 01 DD 366 plakalı otomobil, Bucak Mahallesi Karaveliler mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada Ayşe Doğan ile otomobilde bulunan Gülcan (9), Hafife Nur (14), İlknur (16), Züleyha (38), İkranur (7), Cansu (17) ve Hasan Hüseyin Doğan (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların araçlarıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan sürücü Ayşe ve Züleyha Doğan Adana'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

Bucak, Kozan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:57 Kaynak: AA
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