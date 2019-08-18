Otomobil şarampole devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
58 dakika önce
BATMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:59 Kaynak: DHA
BATMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Sason
ilçesi Benekli köyü mevkisinde meydana geldi. Aslan Acet yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Halise Acet ve oğlu Serkan
Acet (20) yaşamını yitirdi, sürücü Aslan Acet, Şabettin Acet ve Cuma Acet yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Batman
Bölge Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Hayatını kaybeden anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI Bursa Orhangazi'de zincirleme kaza: 1'i ağır 18 yaralı Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı AK Parti'den, Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz çıkışına tepki: Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez