Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AFV 023 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla atarak şarampole devrildi. Kazada isimleri öğrenileyen sürücü ve annesi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hasteneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ İLE ANNESİ YARALANDI - Son Dakika

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